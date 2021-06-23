Ataşehir'deki 3 milyonluk gasp ve cinayette azmettirici belli oldu! Sibel Koçan cinayetinde dikkat çeken isim!

İstanbul Ataşehir’de AS Holding Yönetim Kurulu Üyesi 41 yaşındaki Sibel Korkmaz’ın gaspçılar tarafından öldürülmesi ve saatler sonrasında eşinin şüpheli ölümü gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Söz konusu soruşturmada azmettiricinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

Evden aldığı 9.9 milyon lira nakit parayı holdinge taşıdığı sırada Koçan'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan 13 şüpheliden birinin ismi dikkat çekti.

O kişi olayın planlayıcısıydı. İddiaya göre holdingin yatırımcıları bulunuyordu. Holdinge her ayın 15'inde para transferi yapılıp, yine aynı gün yatırımcılara payları verilerek dağıtılıyordu.

İşte bu korkunç olayı planlayan kişi de iddiaya göre holdingin en büyük yatırımcısıydı. Soygunu planladı, gaspçıları ayarladı. Her ayın 15'inde para transferi yapıldığı bilgisine vakıf olan planlayıcı, düğmeye bastı, olayın ardında kanlı bir gerçek kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Yatırımcı-planlayıcının iddiaları reddettiği ancak onunla birlikte hareket eden şüphelilerin olayı kısmen kabullendiği öğrenildi. İsmi paylaşılmayan o yatırımcı/planlayıcı kişinin emniyette sorgusunun sürdüğü bildirildi.

"SİBEL GİTTİ BEN DE ONUN YANINA GİDİYORUM"

Süleyman Aydın'ın ölmeden hemen önce ablasını arayıp: "Sibel gitti ben de onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi.

2019 YILINDA SAADET ZİNCİRİ İDDİASI

Holding ortağı Süleyman Aydın'ın adı 2019 yılında 'saadet zinciri' ile gündeme gelmişti. "Kaz çiftliği" ve "enerji santralleri" kurduklarını söyleyerek yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden 40 milyon lira toplayan şirketin ödeme yapmadığı iddia edilmişti.

Bu haberlerin ardından Aydın Twitter hesabından haberlerin doğru olmadığını ödemelerin gerçekleştirildiğini söylemişti. Dün yaşanan iki olayın bu konuyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta 15 Haziran saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldi. Koçan, bu sırada kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın, saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçan'a yardım etmeye çalışan Aydın M. kolundan yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Olaydan kısa bir süre sonra Sibel Koçan'ın eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman A. ise 32. kattan atlayarak intihar etti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma sürüyor.