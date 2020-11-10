Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntülerinin bulunduğu video 'Seni Çok Özledim Paşam' adlı türküyle yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82'nci yıl dönümü nedeniyle, 10 Kasım'a özel olarak bestelenen türküyü paylaştı. Bakan Ersoy'un "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" mesajıyla paylaşılan videoda, piyano ve bağlamanın uyumlu birlikteliğiyle 'Seni Çok Özledim Paşam' adlı modern türkü seslendiriliyor. Eserde, Atatürk'ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler de yer alıyor.