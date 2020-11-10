30 yıl sonra Karabağ tamamen Azerbaycan kontrolüne geçmiş durumda. Azerbaycanlı vatandaşlar gece boyunca sevinçlerini büyük bir coşkuyla yaşıyor. Ermenistan'da hüzün ve yıkım yaşanırken, Azerbaycan'da ise coşku ve sevinç var. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak yaşanan coşkuyu Gence'den aktardı. Bir araçtan çıkarılan "Milli kahraman Selçuk Bayraktar" yazılı pankart ise dikkat çekti. Azerbaycanlı vatandaş, "Selçuk Bayraktar Ermenilerin anasını ağlattı. Var olsun öpüyorum onun alnından o bizim kardeşimizdir. Var olsun Türkiye var olsun Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan'ın sevinç kutlamasında dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar
- Azerbaycan'ın sevinç kutlamasında dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar
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