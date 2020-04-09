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Atatürk Havalimanı içinde başlayan salgın hastanesi çalışmaları görüntülendi | Video

Atatürk Havalimanı içinde başlayan salgın hastanesi çalışmaları görüntülendi | Video

09.04.2020 11:01

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’na hastane yapılacağını açıklamasının ardından dün itibariyle bu bölgede hareketlilik başlamıştı. Atatürk Havalimanında dün başlayan hareketlilik bugün de devam etti. İş makinelerinin sabah erken saatlerden itibaren yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Korona virüs ile mücadele kapsamında havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastane yapılması planlanıyor. Proje kapsamında benzer bir hastane de yine aynı sürede Sancaktepe’de hayata geçirilecek.


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