Müge Anlı'da beklenen DNA sonucu geldi! Soma canavarının işlediği Özcan Eren cinayetinde ceset parçaları... | Video 09.04.2020 10:17

Müge Anlı'daki Özcan Eren cinayetinde son dakika gelişmesi! Manisa Soma'da işlenen cinayetin araştırılmasında sona gelindi. Tecrübeli sunucu Müge Anlı Atv ekranlarında işlediği Manisa Soma cinayeti ile şoke olmuştu. İsmail ve Hatice Eren çifti kayıplara karışan oğulları Özcan Eren'i aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuş, 7 Şubat'ta sırlarla dolu şekilde ortalardan kaybolan 22 yaşındaki evlatlarının son görüştüğü kişi veteriner Hekim Mehmet Tahta'dan şüphelenmişti. Eren ailesinin şüpheleri doğru çıktı ve veteriner Hekim Tahta cinayeti itiraf etti. Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti çevresinde bulunan erkeğe ait parçalanmış insan uzuvlarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testi tamamlandı. Cesedin tahmin edildiği gibi Özcan Eren'e ait olduğu tespit edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak iki ayrı baraj gölüne atılan insan parçaları ile ilgili DNA sonuçları çıktı. Cesedin 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Soma'nın Bayat Mahallesi'nde yaşayan Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi. Eren'in adli tıptaki cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak 9 Nisan tarihinde Soma'nın Bayat Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

14 Mart tarihinde çevredeki vatandaşlarca bulunan kesik insan kolunun ardından Soma ilçesinde Sevişler Baraj gölü çevresinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin katılımıyla özel dalgıçlar günlerce insan parçaları aramış ve Özcan Eren'e ait birçok vücut parçaları bulunmuştu. Aynı vücuda ait iki parça da 42 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkağaç Aydıncık Baraj gölünde bulunmuştu.

Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Özcan Eren'e ait olduğu belirlendi. Aileye teslim edilecek olan Özcan Eren için yarın Bayat Mahallesi'nde cezaze düzenlenecek.

Soma'da dehşet verici cinayetle ilgili olarak Veteriner M.T. gözaltına alınmış cezaevinde suçunu itiraf etmişti.