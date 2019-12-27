Asgari ücret zammının işverene maliyeti nedir? Asgari ücret brüt ve net kaç TL oldu? 27.12.2019 10:14

Heyecanla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Asgari ücret zammı son dakika açıklaması geldi. Bu bağlamda işverenler kendilerine çıkacak olan maliyetleri merak ediyor. Heyecanla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Peki asgari ücret zammının işverene maliyeti ne oldu?

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %15,03 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 2.943 TL, net 2.324,70 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir.

Heyecanla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

İşverene Maliyeti 2020

Asgari Ücret 2.943,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL

İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

Asgari Ücret 2020

Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri

(01.01.2020 - 31.12.2020)

Brüt Ücret 2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL

Gelir Vergisi 375,23 TL

Damga Vergisi 22,34 TL

Kesintiler Toplamı 839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMLI İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıdan önce komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile işçileri temsil eden Türk-İş heyetleriyle makamında bir araya geldi. Zamlı maaşlar 1 Ocak'tan sonra vatandaşların hesabında olacak.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için bugün toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.