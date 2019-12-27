Haberler Video Hatice Ergül'den kan donduran itiraf: Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp... (27.12.2019)

Hatice Ergül'den kan donduran itiraf: Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp... (27.12.2019)

27.12.2019 12:32

Müge Anlı canlı yayınına katılan Zeynep Ergül, kızının kaybını bahane ederek Mehmet Elbay cinayetiyle ilgili kardeşlerine göz dağı vermek isterken ortaya çıkan gerçeklerle tutuklandı. Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından Müge Anlı canlı yayınında itiraf geldi. Hatice Ergül, her şeyi itiraf etti. Bağ evinde işlenen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinden sonra Cahit Ergül, Mustafa Ergül, Leyla Ergül, Zeynep Ergül ve eşi Ercan'ın Kur'an'a el basıp cinayeti kimseye anlatmamak için yemin ettiklerini söyledi. Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı kan dondurdu. Hatice Ergül'ün itiraf edemediğini çünkü Zeynep Ergül ve eski eşi Ercan'ın kendisini kızıyla tehdit ettiklerini ileri sürdü. İşte Müge Anlı'daki Mehmet Elbay olayında son dakika itirafları!


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