Haberler Video Arap MBC TV'sinden bir skandal daha! Erdoğan'ın falına baktı 2020 yılı için akılalmaz kehanetlerde bulundu

Arap MBC TV'sinden bir skandal daha! Erdoğan'ın falına baktı 2020 yılı için akılalmaz kehanetlerde bulundu

01.01.2020 18:59

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular. Aynı televizyon kanalında daha öncede Osmanlı Devleti'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı.


Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli olan ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanan bir programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı tarot falına bakıp akılalmaz kehanetlerde bulundular.

"ERDOĞAN 2020 YILINA İYİ BAŞLAYACAK..."
Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu programa getirilen ve tarot falı uzmanı olduğu iddia edilen bir kadın, 2020 yılının Erdoğan için iyi başlayacağını ancak sonunun beklediği gibi olmayacağını söyledi.

OSMANLI'YI DA KÖTÜLEMİŞLERDİ
MBC televizyonu daha önce de Osmanlı Devleti'ni hedef alan bir dizi yayınlanmıştı. Osmanlı'nın kötülendiği dizinin yapımcısı, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları