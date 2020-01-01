Terör örgütü PKK'nın 24 yıldır hafızalardan silinmeyen katliamı: Hamzalı... Katliamın tanıkları yaşananları anlattı 01.01.2020 20:04

PKK'lı teröristler 1 Ocak 1995'te yani tam 25 yıl önce Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne baskın yaptı. Saldırıda 19 kişi şehit oldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Hamzalı köyüne gitti bölge halkının acısına ortak oldu. Hamzalı köyünde yaşayan ve o alçak katliamda kızını kaybeden yaşlı adam o anları anlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin kırsal Hamzalı mahallesinde 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen iki saldırıda katledilen 6'sı çocuk, 9'u kadın 23 kişinin ailelerinin acısı dinmedi.

Saldırıda kızını kaybeden, eşi yaralı olarak kurtulan Adil Çiçek yaşanan dehşet anlarını A Haber'e anlattı. Çiçek: "Köyün içine sızan teröristler çocuk yaşlı demeden taradılar. İlk saldırıda yarım saat içinde 19 kişiyi vahşice katlettiler. Bu acı hiç unutulmaz. " dedi

Teröristlerin 'niye korucu olduğunuz diye?' köyü basıp katliam yaptığı ifade eden adam çocuğunun elindeki ekmeğiyle son nefesini verdiğini söyledi.

Kardeşini ve 4 yakınını kaybeden Şükran Demir ise katliam için: "Yaşadığımız sürece bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.