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Antalya Kepez’de doktorun hazin ölümü!
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Antalya Kepez'de doktorun hazin ölümü!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 19:02:41

Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45), gece saatlerinde hastaneden arandı. Gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45), hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, gece 04.00 sularında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45) gece saatlerinde hastaneden arandı. Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğrağ'ın hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktığı öğrenildi.

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