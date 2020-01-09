Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ankara’da çileye dönüşmüştü. Belediyenin krizi iyi yönetememesine vatandaş isyan etti. Buzu eritme özelliği olmayan tuzun satın alınmasının üstüne bir de tecrübesizlik eklenince kabus da kaçınılmaz olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise beceriksizliği itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Elimizden gelen budur. Eksiklerimiz oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi. Belediyenin karla mücadelesinde yetersiz olduğunu kabul etti.
Ankaralılar kabusu yaşamıştı! Yavaş itiraf etti: Elimizden gelen budur09.01.2020 22:17
- Ankaralılar kabusu yaşamıştı! Yavaş itiraf etti: Elimizden gelen budur
- Son dakika haberi! Nemrut Dağı'nda mahsur kalan ekip kurtarıldı
- Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü
- Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
- Başkan Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü
- Son dakika: Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla sınırda yakalandı
- Son dakika: AK Parti'den, Fatih Portakal'ın "emperyalizm" açıklaması skandalına sert tepki
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Berfin Özek davasındaki karara sert tepki
- Anestezi teknikeri Ayşe Karaman neden öldü? ''Ayşe'ye uyuşturucu vermedim'' demişti ama...
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Kamuya Atama Töreninde önemli açıklamalar
- Son dakika: Koza İpek Holding davasında flaş karar! Melek İpek'e verilen hapis cezası belli oldu!
- Müge Anlı'daki Çağla Tuğaltay cinayetinde son dakika! İlker Tuğaltay'ın odasında vücudu kafasından ayrı bulunmuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.