Ankaralılar kabusu yaşamıştı! Yavaş itiraf etti: Elimizden gelen budur 09.01.2020 22:17

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ankara’da çileye dönüşmüştü. Belediyenin krizi iyi yönetememesine vatandaş isyan etti. Buzu eritme özelliği olmayan tuzun satın alınmasının üstüne bir de tecrübesizlik eklenince kabus da kaçınılmaz olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise beceriksizliği itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Elimizden gelen budur. Eksiklerimiz oldu. Bunun siyasi sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi. Belediyenin karla mücadelesinde yetersiz olduğunu kabul etti.