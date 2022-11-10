Ankara'da ulaşım çilesi! CHP'li Mansur Yavaş ''58 KM metro yapacağım'' dedi 1 kilometre bile yapamadı

Ankara'da metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu.

Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.





CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

Vatandaşlar, okul ve işyerlerine gitmekte zorlandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeterli sayıda otobüs tahsis etmemesi yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

ÜNAL: "METRO ARIZASI NEDENİYLE BUGÜN ANKARALILAR YOLLARDA KALDI"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Metro arızası nedeniyle bugün Ankaralılar yollarda kaldı... Sayın Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da, ulaşım problemi büyüyerek devam ediyor. Bu konuda ciddi bir master planına ihtiyaç var ama maalesef CHP idaresindeki ABB'de ne öyle bir niyet var, ne de öyle bir vizyon sözkonusu." dedi.

ÖZCAN: "SIFIR KİLOMETRE BILE METRO YAPAMADI"



Yavaş'a tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Ankaralılar bugün de işine, okuluna geç kaldı. Neden mi? Seçim dönemi '58 kilometre metro yapacağız' deyip, sıfır kilometre bile metro yapamayan Sayın Mansur Yavaş mevcut metroları bile yönetemediği için." ifadelerini kullandı.

"METRO SEFERLERİ OLMADIĞI İÇİN OTOBÜSLE BATIKENT'E AKTARMA YAPACAĞIM"

İlker Erdoğmuş, Keçiören metrosundaki yolculuğu sırasında Yenimahalle metrosunda arıza olduğuna dair anons yapıldığını ve AKM'de inmek zorunda kaldığını belirterek, "Metro seferleri olmadığı için otobüsle Batıkent'e aktarma yapacağım" dedi.









ANKARALILARDAN TEPKİ

Muhammed Sedat Köken: "Lafla olmuyor, Algıyla yürümüyor"



Emrah Aypek: "Ankara Ankara olalı böyle beceriksizlik görmedi!"

Zeycan Maden: "Ankaralılar bugün de işine, okuluna geç kaldı. Verilen sözler yerine getirilmedi"



Medine Köksal: "Yıllardır arıza yapmayan metrolar 4 yıldır dökülüyor ama sorsan Mansur başkan çalışıyor"



Orhan Köse: "Bugün otobüslerde çok çile çektik. Millet duraklarda kaldı ve otobüsler anne baba gönüydü"

Vedat Baydilli: "İşe gitmek için metroya bindim. Arıza varmış. Buradan tekrar servise binip iş yerine gideceğim"



YAVAŞ; 3 SENE 7 AY GEÇMESİNE RAĞMEN BİR METRE METRO HATTI YAPMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce "58 kilometre metroyu planlıyoruz" iddiasında bulundu. Aradan 43 ay geçmesine rağmen 1 metre dahi metro hattı yapmadı.





9 Ocak 2019'da Mansur Yavaş, "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu.



Mansur Yavaş, seçimden önce "58 kilometre metroyu planlıyoruz" şeklindeki açıklamasına rağmen ancak 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini 2021 yılının başında gerçekleştirdi. Yavaş, aradan 3 sene 7 ay geçmesine rağmen bir metre metro hattı yapmaması dikkat çekiyor.

CHP'Lİ YAVAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ DE YOLDA BIRAKTI | VİDEO İZLE

CHP'Lİ YAVAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ DE YOLDA BIRAKTI: "ÇÖZECEĞİM DEYİP BİR ADIM BİLE ATMADINIZ"

Çubuk'taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler ulaşımda büyük çile çekiyor.

BU İŞLER ALGI İLE OLMUYOR

EGO otobüs seferlerinin az olması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, derslerine hep geç kaldıklarını, günde 4 saati yolda geçirdiklerini anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, çileyi anlatan öğrenciler, "'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş." diyerek CHP'li Yavaş'a tepki gösterdi.





DERSLERE GEÇ KALIYORUZ

Furkan Çakmak: Okulumuza ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Akademik açılışta Mansur Yavaş ulaşımda sıkıntı olmayacağı sözünü vermişti. Ama somut adım yok, derslere geç kalıyoruz.

4 SAATİMİZ YOLDA GEÇİYOR

Samet Şahin: Vize ve final haftalarında geç kalma olasılığım çok yüksek. Günde 4 saatimiz yolda geçiyor.







ALGIYI BIRAK, SORUNU ÇÖZ

Mehmet Nuri Bekdemir: Mansur Yavaş'a verdiği sözü hatırlatmak isterim. Sosyal medyadan 'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş.





VERDİĞİN SÖZÜ TUT

Şeyhmus Ertokuş: Uçak teknolojisi bölümünde eğitim görmekteyim. Otobüs seferlerinin yetersiz olduğundan ötürü 4 saati bulan bekleyişler var. Yağmurda ıslanıyoruz, gidiş gelişte zaten sürekli sorun yaşıyoruz. Çok uzun kuyruk oluyor.





ULAŞIM BÜYÜK STRES

Aydın Acar: Otobüs sayılarının az olması bizleri perişan ediyor. Biz stres atmak için hafta sonları Kızılay tarafına inmek istiyoruz ama otobüsleri beklemekten günümüz iyice stres oluyor.

ÇOK RAHATSIZIZ

Mehmet Akif: Yurt olarak derslere yetişemiyoruz. Dönüşlerde de çok sıkıntı yaşıyoruz. Dönüşte sıranın uzunluğundan otobüsü dahi göremiyoruz.







BAŞKENTE YAKIŞMIYOR

Taner Işık Bilgi: Belge bölümünde eğitim görmekteyim. Derslere yetişebilmem ve merkeze gidebilmem için otobüs seferleri yetersiz. Bu durum başkente hiç yakışmıyor. Mansur Yavaş problemlerden haberdar olduğunu söylemişti fakat bir adım göremedik.

SUYU BAHANE ETMESİN

Batuhan Başal: Sayın Mansur Yavaş'ın bizlere vermiş olduğu otobüs seferlerinin artacağı yönündeki sözü asılsız çıktı. Bu bizi çok rahatsız etti. Şimdi su faturalarını bahane ettiğini duyuyoruz. Mardin'de su 7 TL ama hizmet noktasında hiçbir aksama yok. Bu vatandaşa hele hele öğrenciye yansıtılır mı?