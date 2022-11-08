CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üniversite öğrencilerini de yolda bıraktı: "Çözeceğim deyip bir adım bile atmadınız"

Son dakika haberi! Ankara'daki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Kampüsü’nde tam anlamıyla ulaşım çilesi yaşanıyor. Uzun kuyruklar yüzünden durağa yanaşan otobüsü bile göremeyen öğrenciler, günde 4 saatlerini yolda geçiriyor, derslere hep geç kalıyor. Öğrenciler, "Eğitim döneminin başında “Ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak” sözü verdiniz ama bu sözü tutmadınız. Sosyal medyadan ‘Çözeceğim’ dediniz, bir adım bile atmadınız. Gördük ki bu işler algıyla olmuyormuş" diyerek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.