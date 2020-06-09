09.06.2020 16:29

Son dakika haberine göre Ankara'da asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda kimliği belirsiz 4 kişi, pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş açtı. Paniğe neden olan o anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam Çankaya Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, askere giden bir genç için eğlence düzenlendi. Daha sonra da konvoy oluşturuldu. Ancak konvoy yola çıktığı anda, bir kişi pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.







Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahlar, mahalleli de paniğe neden oldu.







O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler, büyük tepki topladı.