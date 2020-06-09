Darp ettiği eski sevgilisini serbest kalınca bıçakladı

09.06.2020 16:25

İstanbul Beşiktaş’da sevgilisinden şiddet gördüğünü kaydeden Ceylan G. isimli genç kadının şikayeti ardından gözaltına alınan Nazır İ. adli kontrolle serbest kaldı. Serbest kalan şüpheli sevgilinin Ceylan G.’yi elinden ve boynundan bıçakla yaraladığı öğrenildi. Şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ceylan G. (29) isimli şahıs, eski sevgilisi olan Nazır İ. (25) isimli şahıstan şiddet gördüğünü bildirmesi üzerine Beşiktaş İlce Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Nazır İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Nazır İ. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Dün saat 21.45 sıralarında Muradiye Mahallesi, Deryadil sokak üzerinde Ceylan G. isimli şahıs, Nazır İ. isimli şahıs tarafından önü kesilerek darp edildiği öğrenildi. Ceylan G.'nin elinden ve boyun kısmından bıçakla yaralandığı belirlenirken Nazır İ. isimli şahıs, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH