Aybüke Yalçın video izle! Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde unutulmadı

09.06.2020 15:48

Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın nasıl öldü? Henüz 7 aylık öğretmenken görev yaptığı ilçede terör örgütü PKK tarafından katledilen genç öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde unutulmadı. Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta tarihinde karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı sırada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın nasıl öldü? Hain terör saldırısında şehit düşen genç öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıldönümünde unutulmadı. Sosyal medyada genç öğretmenle ilgili mesajlar paylaşılırken Aybüke Yalçın kimdir sorusu da gündeme oturdu. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.