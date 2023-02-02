Ankara'da Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sona erdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 15.05'te başladı.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Başkan Erdoğan'ı, makam otomobiline kadar eşlik ederek uğurladı.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin evinin bulunduğu sokakta bekleyen çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar ele alındı. Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de konuşulduğu gelen bilgiler arasında.

SON GÖRÜŞME 29 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.



GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM EDİYOR

Katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Aday belirleyemeyen 6'lı koalisyona tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Onlar için adaylarının kim olduğu da önemli değil. Onlar, ipleri altısının hatta HDP'yi de sayarsak yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyorlar. Böyle bir aday modeli, bu millete hakarettir" demişti.