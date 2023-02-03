Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu.

KUMAR TARTIŞMASI ÇIKTI

Saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde; bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.

Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.