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ANTALYA AKSU CİNAYETİ SON DAKİKA! Otomobilde kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

ANTALYA AKSU CİNAYETİ SON DAKİKA! Otomobilde kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı
03.02.2023 08:54 - Son Güncelleme: 03.02.2023 09:59

OTOMATİK OYNAT

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Antalya Aksu cinayeti son dakika... Otomobilde bulunan 5 kişi arasında kumar tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla otomobilin içerisinde bulunan husumetlilerine ateş açtı. Saldırıda aralarında Güloluk Mahalle Muhtarının da bulunduğu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Şahıs, olay yerinden aracına binerek kaçtı.

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Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu.

KUMAR TARTIŞMASI ÇIKTI
Saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde; bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanındaki tabancayla ateş açtı.

Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. A.K. olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

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