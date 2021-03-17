Ankara Belediyesi’nde Yasin Varol 1 milyon TL'lik vurgunu nasıl yaptı?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANFA Güvenlik’in finans sorumlusu olan ve 1 milyon TL’yi zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan Yasin Varol’un sosyal medya paylaşımları, lüks tutkusunu ortaya çıkardı.



'PARAYI BAHİSE YATIRDIM'

Zimmetine geçirdiği paralar ile borçlarını ödediğini öne süren Varol, "Ben de bu paraları tüm borçlarımı kapatmak için bahis sitesine yatırdım. Sonra bu paraları da kaybettim. Bu yaptıklarımdan ötürü çok pişmanım. İmkânım olsa çalışıp öderim. Bu üç şahsın benim yaptığım olayla ilgisi yoktur. Bu olayların düzelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dediği kaydedildi.