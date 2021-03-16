MANSUR YAVAŞ'A 8 SORU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cevaplaması için sorduğu 8 soru şöyle:

1- Bu olayı yapan kişi her ne kadar suçunu itiraf etmiş olsa da tek başına ödeme yetkilisi ve sorumlusu değil, tüm sorumluluk şirketin Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürü'dür. Bu miktarlar 4 aydır yapılırken hiç kontrol edilmemiş midir? Bir çalışanın hesabına maaş olarak 250 bin TL giriş yapılırken bunun muhasebeleştirilmesi ve SGK ödemesinde nasıl gözden kaçırılmıştır? Şayet kontrol edilmiş ise bu nasıl fark edilmemiş de 4 ay sonra bir banka müdürünce fark edilip uyarılana kadar bilinememiştir? Şayet hiç alakası olmayan banka müdürü tarafından uyarılmamış olsa idi daha ne kadar devam edecekti? 4 bine yakın personel çalıştıran ve 20 trilyondan fazla aylık bir ödeme yapılan büyük bir kamu statüsü taşıyan bir şirkette böyle vasat bir idarecilik nasıl kabul edilebilir?"

2- "Bu vurgun Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA Güvenlik arasında 1 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Ankara Parkları Yeşil Alanları Koruma ve Güvenlik İşi kapsamında yapılan ihale içinde bulunmakta. Bu vurgun, 4 aydır yapılan maaş bordrolarını kontrol eden hak edişi onaylayan Daire Başkanı'nın gözünden nasıl kaçmıştır? Bordoda ihale kapsamında çalışmayan personel nasıl fark edilmemiştir? Bir personele 250 bin TL maaş ödemesi nasıl görünmeyerek Ankara halkının parası heba edilmiştir?"

3- "Yasin Varol'un üst amiri ve tüm bordo ve maaş ödemelerini yıllarca sıkıntısız bir şekilde yapan, müdür yardımcısı Yavuz Dülgeroğlu 4 ay önce ne gerekçeyle ANFA Altınpark İşletmeleri'ne nakli yapıldı ve tüm yetkili kişi bu olayı gerçekleştiren Yasin Varol'a verildi?"