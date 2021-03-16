Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un, 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin ilginç detaylara ulaşıldı.
AYDINLIKEVLER VAKIF BANK ŞUBE MÜDÜRÜ ZİMMETİ İHBAR ETMİŞ
ANFA Güvenlik'in çalışmış olduğu Aydınlıkevler Vakıf Bank Şube Müdürü'nün, 9 Mart saat: 14:45'de ANFA Güvenlik Genel Müdür Hüseyin Toker'in makamına geldiği, Hüseyin Toker'e 4 aydır maaş ödemesi adı altında yüklü miktarda ödeme yapıldığına ilişkin dekontları gösterdiği öğrenildi. Hüseyin Toker, 10 Mart'ta tutuklanmıştı.
YASİN VAROL, 3 KADRO BİRDEN ATLATILIP MUHASEBE UZMANI GÖREVİNE GETİRİLMİŞ
ANFA Güvenlik'te muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol'un, Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ödüllendirildiği bildirildi. Yasin Varol'un, 3 kadro birden atlatılıp, muhasebe uzmanı görevine getirildiği öğrenildi.
KARAASLAN: "ZİMMET YOLSUZLUĞUNU AYDINLIKEVLER VAKIFBANK ŞUBE MÜDÜRÜ İHBAR ETTİ"
AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan, ANFA Güvenlik'in finans sorumlusu Yasin Varol'un, 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin ilginç açıklamalarda bulundu. Karaaslan, ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nin çalışmış olduğu Aydınlıkevler Vakıf Bank Şube Müdürü'nün zimmet yolsuzluğunu ihbar ettiğini söyledi. Osman Karaaslan; ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 projede 3 bin 659 kişi, merkez personeli olarak da 89 kişi olarak görev yaptığını açıkladı. Osman Karaaslan, ANFA Güvenlik'in 9 Mart 2021 tarihindeki vurguna şahitlik yaptığını belirterek, şunları söyledi: "9 Mart saat 14:45'de ANFA Güvenlik'in çalışmış olduğu Aydınlıkevler Vakıf Bank Şube Müdürü, Genel Müdür Hüseyin Toker'in makamına gelerek önüne dekontları bırakıp, ilgili İBAN nolu hesaplara 4 aydır maaş ödemesi adı altında yüklü miktarda ödeme yapıldığını haber verdi ve maaş ödemelerini kontrol edip etmediklerini, bilgilerinin olup olmadığını sordu. Bunun ardından İBAN numarası kontrol edildiğinde, para aktarımı yapan kişinin ANFA Güvenlik'in maaş ödeme kısmında çalışan ve ödül olarak da 3 kadro birden atlatılıp, muhasebe uzmanı görevine getirilen Yasin Varol'un olduğu anlaşıldı." Karaaslan şöyle devam etti: "Hesaba yatan meblağ, işveren maliyeti hariç 967.783.22 TL olarak tespit edilirken personelin bu vurgunu 4 aydır yaptığı ve dahası ANFA Güvenlik'te çalışmayan kişilerin de maaş bordrosunda gösterilip hesaplarına da yüklü miktarda para yatırıldığı tespit edildi."
BU OLAYDAN BİRÇOK KİŞİ SORUMLU
Karaaslan, çalışan personelin maaşlarına 4 aydır kesik atıldığını ve Varol'un bilinmeyen hesaplara para aktardığını belirterek "Bu olayda ödeme yetkilisi Muhasebe Müdürü Eyüp Cellek, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Demirbağ, Genel Müdür Hüseyin Toker'in de sorumluluğu bulunmakta ve aynı o personel kadar sorumluluk taşımaktadır" dedi. Zimmet skandalının ortaya çıkmasının ardından bütün müdürlerin toplanarak saat 17.00'da Yasin Varol'lu sorguya çektiklerini ifade ederek " Yapılan darp sonucu, zanlı suçunu itiraf etmiş veya ettirilmiştir.
Daha sonra yaka paça Ankara Büyükşehir Belediyesi binasına götürülmüş, orada dolandırıcılık ekiplerince tüm muhasebe biriminin ifadesi alınmış, Yasin Varol'un suçu itiraf etmesi sonucu diğerleri salıverilmiş, ilgili personelin tutuklandığı öğrenilmiştir. Bu olaydan sonra genel müdür küfürler savurarak kapıları tekmelemiş, bütün evrakları yerlere savurup, 'İzne gidiyorum' diyerek Tema Park'ta bulunan ANFA Güvenlik binasını terk etmiş, akşam da Mansur Yavaş tarafından bu olay yüzünden görevden alınmıştır."