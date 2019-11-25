Altın fiyatları son dakika! 25 Kasım gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar |Video 25.11.2019 09:52

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altının kilogram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışta yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liraya yükselmişti. Piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri takip ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Kasım canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, geçtiğimiz hafta kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.800,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,37 yükselişle 270,20 liradan işlem görmüştü. Piyasalar ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

25 Kasım Pazartesi günü gram altın 268,41 liradan alınırken, 268,48 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

25 Kasım Pazartesi çeyrek altın 431,24 liradan alınırken, 441,01 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN FİYATI

25 Kasım Pazartesi yarım altın 859,78 liradan alınırken, 882,02 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

25 Kasım Pazartesi tam altın 1.778,85 liradan alınırken, 1.823,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

25 Kasım Pazartesi Cumhuriyet altını 1.787,00 liradan alınırken, 1.814,00 liradan satılıyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

153,63

153,75

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

196,75

196,90

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

245,80

245,99