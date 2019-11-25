Dolar son dakika yükselişte! Euro ve dolar ne kadar oldu? 25 Kasım döviz kurları alış satış fiyatı |Video 25.11.2019 09:52

Dolar ve Euro'da son dakika... Dolar kurunda yatay seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta 5.70'in altını gören dolar 25 Kasım'a 5,7130 seviyesinde başladı. Bu hafta yoğun veri gündemi bulunmuyor. Piyasalar TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararını bekliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başladı. 25 Kasım'a 5,7130 seviyesinde başlayan dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içi piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Piyasaların gözü bu hafta ABD ve euro bölgesinden gelecek haberlere çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 25 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Fed Başkanı Powell bu gece 03:00 civarı Rhode Island'da bir konuşma yapacak ve çarşamba günü de bej kitap yayımlanacak. Ayrıca ABD 3. çeyrek büyüme rakamları ve Şükran Günü tatili öncesi şirket verileri de takip ediliyor.

Piyasaların en önemli gündem maddesi olan ticaret görüşmelerine dair karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. Çin ve ABD liderleri ilk safhaya yönelik anlaşmanın imzalanmasının yakın olduğunu söylemekle beraber ilginç açıklamalar da geldi.

Donald Trump, cuma günü Çin ile ticari bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" söylerken "esas sorun, bunu yapmak isteyip istemediğim." dedi ve Hong Kong kaynaklı gelişmeler nedeniyle müzekereleri bozabileceği kaygısı oluştu. Çin lideri Şi ise gerektiğinde misilleme yapmaktan çekinmediklerini belirtti.

Euro bölgesinde ise enflasyon rakamları gelecek. ECB'nin başına geçen Lagarde, bankanın bir türlü yakalanamayan yüzde 2 enflasyon hedefi nedeniyle bankanın stratejisinin gözden geçirileceğini belirtmişti.

Haftanın son gününde ise Çin PMI verileri bekleniyor.