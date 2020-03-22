Almanya'da havalimanında çalışan bir görevliden göz yaşartan sözler: "Türkiye şuan buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor" 22.03.2020 15:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında bulunan 3 bin 358 öğrencimizin Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildiğini açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Almanya Berlin'in Tegel Havalimanı'nda bir görevlinin Türkiye'ye gelmek üzere bulunan öğrencilere verdiği nasihatler göz yaşarttı. Görevli, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini eleştirenlere adeta tokat gibi sözlerle cevap verdi. Öğrencileri ülkemizin kıymetini bilin sözleriyle nasihatlerde bulunan görevli, "Bu devlet şuan buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söylemişti.

Söz konusu öğrenciler Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Almanya Berlin'de bir görevlinin Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarını kurtarması ile ilgili sözleri hükümeti eleştirenlere tokat gibi cevap oldu. Görevli, Türkiye'ye gitmek üzere havalimanında bulunan öğrencilere, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu uçağı sizin için tahsis etti. Allah için vatanımızı milletimizi çok sevelim. Çok faydalı insanlar olalım ne olursunuz. Devletimizin yapmış olduğu bu yatırımları unutmayalım. Bu devlet şuan buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet. Hiçbir ülkede bu hamleyi göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ

Uçuş yasağı konulan bazı ülkelerdeki öğrencilerin, bu ülkelerdeki Türk diplomatik misyonlarına başvurarak tahliye talebinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, bu talebin ardından ilgili ülkelerdeki temsilciliklerle çalışmalar başlatttıklarını ve öğrencileri Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, öğrencilerin bu akşam TSİ 20.00'de başvurularını tamamladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"3 bin 358 öğrencimiz, 7 ülkeden temsilciliklerimize başvurdu. Suudi Arabistan'dan hiç başvuru olmadı. BAE'den sadece 1 başvuru var. Yarından itibaren öğrencilerimizi ülkemize getirmeye başlayacağız. Öğrenciler geldikten sonra 14 gün karantinaya tabi tutulacaklar. Bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Kendi sağlıkları, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın sağlığı ve sağlık çalışanlarımızın sağlığı için bunları yapmak zorundayız.

Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler. Tüm kurumlarımızla 14 gün içinde gerek sağlık testleri gerek diğer ihtiyaçları karşılanacak." İfadelerini kullanmıştı.