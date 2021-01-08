Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu Müge Anlı canlı yayınında! Müge Anlı: "Torunum Lokum 'puzzle'ımın iki parçasını yemiş gibi hissediyorum"

Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu Müge Anlı canlı yayınında! Yıllardır ekranlarda başarılı araştırmacı gazeteci kimliği ile halkın sevgisini kazanan Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın adli tıp raporunu canlı yayında paylaştı. Türkiye gündemini sarsan genç kızın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet görüntüleri infial yaratmıştı. 3 Haziran'da Ankara'daki evinde olarak bulunan (Sema Esen) Aleyna Çakır'ın adli tıp raporunu Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen ve davanın avukatı Umur Yıldırım canlı yayında değerlendirdi. Müge Anlı ise Aleyna Çakır davasıyla ilgili duygularını, "Torunum Lokum 'puzzle'ımın iki parçasını yemiş gibi hissediyorum." şeklinde açıkladı. İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği Aleyna Çakır'ın adli tıp raporu...

Müge Anlı, Aleyna'nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Günlerce uğraşılan bir puzzele'ın bir iki parçası eksik kalır ya bu hikâyede öyle oldu dedi. Konuşmuyorsun demesinler diye bu haberi de işlemek istedim şeklinde ifade etti kendisini. Adli Tıp raporuna göre, Aleyna'nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA 'nın Ümitcan Uygun'a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi.