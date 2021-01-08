WhatsApp sözleşmesi sonrası kullanıcıları neler bekliyor? Facebook ile veriler paylaşılınca ne olacak?

Gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açtı. WhatsApp’ta yaşanan değişimi Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peki WhatsApp sözleşmesinin amacı ne? Whatsapp sözleşmesini onaylayan kullanıcıları neler bekliyor? Facebook ile verilerimiz paylaşılınca ne olacak? İşte haberin detayları.
Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme özelliklerini kullanıcılarıyla paylaştı. Gün itibariyle söz konusu sözleşme maddeleriyle karşılaşan kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri nelerdir?Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav'ın karara ilişkin yorumları şöyle:
Olayın bir görünen bir de görünmeyen yüzü var. Görünen yüzünden başlayalım. Bu aslında zaten geçerli olan bir uygulamanın hukuki bir zemine dayandırılmak istenmesidir. Zuckerberg zaten bunu yıllardan beri yapıyor, verilerimiz kullanıyor.
Nedir bu uygulama? Whatsapp 8 Şubat itibarıyla yeni bir gizlilik ilkelerini açıkladı. Yani ne olacak? 8 Şubat'a kadar bize uygulama içi bir bildirim gönderecek. Bunu onaylamazsak koşulları kabul etmemiş olacağız ve uygulamayı artık kullanmayacağız.
Peki onay verdiğimizde neyi onaylamış olacağız? WhatsApp'ın erişimine açık bütün verilerimizi artık Facebook'a da açmış olacağız. Bu verilerimiz nelerdir? Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme bilgileri, müşteri desteği, kullanım ve kayıt bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler, kullanıcı şikayetleri, 3. taraf hizmetleri ve bunlara ulaşan bilgilerimiz.
KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Facebook 2012 yılında 1 milyar dolara Insragram'ı satın aldı, 2014 yılında da 19 milyar dolara Whatsapp'ı satın aldı. Zuckerberg'in bunları satın alırken aslında bu platformları özerk olarak bırakacağının sözünü vermişti. Fakat bu hiçbir şekilde böyle olmadı. Bu medya şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin tamamı tasfiye edildi, tamamen Zuckerberg'in yönetiminde.
O VERİLERE DİKKAT!
Şu an telefonumuzun içinde kimin olduğunu, kimin gezindiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla mahrem fotoğraflarımızı, mahrem bilgilerimizi, ekonomik bilgilerimizi, banka kartı bilgilerimizi telefonumuzda saklamamaya özen gösterelim.