WhatsApp sözleşmesi sonrası kullanıcıları neler bekliyor? Facebook ile veriler paylaşılınca ne olacak?

Gizlilik sözleşmesi üzerinde değişiklikler yapan WhatsApp, kullanıcı bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasının önünü açtı. WhatsApp’ta yaşanan değişimi Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peki WhatsApp sözleşmesinin amacı ne? Whatsapp sözleşmesini onaylayan kullanıcıları neler bekliyor? Facebook ile verilerimiz paylaşılınca ne olacak? İşte haberin detayları.

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme özelliklerini kullanıcılarıyla paylaştı. Gün itibariyle söz konusu sözleşme maddeleriyle karşılaşan kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nedir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri nelerdir?