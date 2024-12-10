PODCAST CANLI YAYIN
Alanya'da 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki genç polise çarptı
Haberler Haber Videoları

Alanya'da 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki genç polise çarptı

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 01:41

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki genç motosikletle polise çarptı. Motosikleti bırakıp kaçmak isteyen genç 30 metre sonra yakalanıp gözaltına alındı. Kaza, akşam saat 21:30 sıralarında Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde genel uygulama yapıldığı sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan Sinan Ç. B (16) isimli genç uygulama noktasında görev başında bulunan Fatih N. İsimli polis memuruna çarptı. Motosiklet ile çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Sinan Çakır B.(16) 30 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis memuruna ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu, Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaçmaya çalışan Sinan Çakır B.(16) isimli şahıs önce sağlık kontrolü için Alanya Eğitim ve Araştırma hastanesine daha sonra ise tutuklanarak Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Kazada yaralanan polis memuru Fatih N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Tartışmada silahlar konuştu: O anlar kamerada
09.12.2024Pazartesi
Otomobil kaldırıma çıktı: 1’i bebek 3 yaralının olduğu görüntüler kameraya yansıdı
09.12.2024Pazartesi
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi! Kaza sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk görüntü!
09.12.2024Pazartesi
Fatih Altaylı ile Uğur Emek'in "Elektrikte vurgun" yalanı çürüdü! EPDK'dan iki isme suç duyurusu!
09.12.2024Pazartesi
Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular!
09.12.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Çorum’da tüfekli saldırı: 2 yaralı 01:43
Çorum’da tüfekli saldırı: 2 yaralı
08.12.2024Pazar
Helikopter düştü! İlk görüntü! 00:20
Askeri helikopter düştü! İlk görüntü!
09.12.2024Pazartesi
Milyoner’de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı! 03:32
Milyoner'de Laz Ziya taklidi ile izleyenleri şaşırttı!
09.12.2024Pazartesi
Isparta Helikopter Kazası: Kaza kırımdan saniyeler sonra ilk görüntüler! 6 şehit! 01:02
Kaza kırımdan saniyeler sonra ilk görüntüler!
09.12.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA