Aksaray’da buzlanma kazası: Otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne çarptıktan sonra refüje savrularak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. Olay, Aksaray-Konya Karayolu üzerindeki Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. O.A. yönetimindeki 42 CRH 19 plakalı otomobil, buzlanma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önünde seyreden 42 ADG 668 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi ve ciddi hasar aldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. isimli kadın yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.