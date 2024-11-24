SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Aksaray’da buzlanma kazası: Otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı
Haberler Haber Videoları

Aksaray’da buzlanma kazası: Otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 20:16 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 20:16

Aksaray’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne çarptıktan sonra refüje savrularak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. Olay, Aksaray-Konya Karayolu üzerindeki Sultanhanı ilçesi kavşağında meydana geldi. O.A. yönetimindeki 42 CRH 19 plakalı otomobil, buzlanma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, önünde seyreden 42 ADG 668 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi ve ciddi hasar aldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. isimli kadın yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Sıla bebeğin teyzesi intihar etti
24.11.2024Pazar
Çorum’da zincirleme trafik kazası: 10 araç birbirine girdi
24.11.2024Pazar
Şoföre kaldırım taşıyla saldırı: O anlar kamerada
24.11.2024Pazar
Mersin’de fırtına minareyi yıktı
24.11.2024Pazar
Diyarbakır’da trafik kazası: Hasta ziyaretine giden 3 kişi yaralandı
24.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Şanlıurfa’da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti 01:58
Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti
24.11.2024Pazar
Sultangazi’de kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü! 01:56
Kardeş kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklanarak öldü!
23.11.2024Cumartesi
Kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi Orhan Aydoğdu feci şekilde can verdi! 02:16
Feci ölüm! Kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi Orhan Aydoğdu vefat etti!
23.11.2024Cumartesi
Erzurum’da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı 01:38
Erzurum'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
24.11.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA