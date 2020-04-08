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AK Parti'den kanun teklifi: Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor! Yaz dönemi telafi eğitimleri yapılacak | Video

AK Parti'den kanun teklifi: Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor! Yaz dönemi telafi eğitimleri yapılacak | Video

08.04.2020 13:09

Son dakika haberi... AK Parti'den Yükseköğretime ilişkin sunulan kanun teklifine göre, salgın ve afet durumlarında üniversitelerde uzun süre eğitime ara verilmesi durumunda yaz döneminde telafi eğitimi yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke, Ankara'dan aktardı.


AK Parti, coronavirüs önlemleri kapsamında hazırladığı Yükseköğretim Kanunu'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklif; salgın nedeniyle eğitime verilen aranın yaz tatilinde telafi edilmesi amaçlanıyor.



YENİ ÜNİVERSİTELER YOLDA
Teklifle ayrıca; Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

MEHMET MUŞ AÇIKLADI
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi

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