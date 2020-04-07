Öğrenci bursları hesapta

üniversite öğrencilerininNisan ayı burs ve krediödemelerinin hesaplarınayatırılmayabaşlandığınıbildirdi.'ınCoronavirüs'e karşıalınan tedbirlerkapsamında Gençlikve Spor Bakanlığı'nabağlı kredi ve burslarınöğrencilere kesintisizolarak ödenmeye devamedeceğini açıklamasınınardından Bakan Kasapoğlu,burs ve kredi ödemelerinintarihlerini duyurdu.Dün itibarıyla bursve kredi ödemeleriöğrencilerin hesaplarınayatırılmaya başlandı.Öğrencilere ödemeler TCkimlik numaralarının sonrakamına göre yapılıyor.TC kimlik numarasınınsonu '0' olanlara ödemedün yapılırken; '2' olanlarbugün, '4' olanlar 8 NisanÇarşamba, '6' olanlar 9Nisan Perşembe, '8' olanlarise 10 Nisan Cuma günüödemelerini alabilecek.