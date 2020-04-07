Öğrenci bursları hesapta

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve bursların öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Dün itibarıyla burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Öğrencilere ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre yapılıyor. TC kimlik numarasının sonu '0' olanlara ödeme dün yapılırken; '2' olanlar bugün, '4' olanlar 8 Nisan Çarşamba, '6' olanlar 9 Nisan Perşembe, '8' olanlar ise 10 Nisan Cuma günü ödemelerini alabilecek.
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