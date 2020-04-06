BAKAN AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve Kredi ödemeleri hem Nisan 2020, hem yıl sonuna kadar hiç bir değişiklik olmadan hesaplarda olacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Burslarıve Kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse gidebileceklerdir" diyerek merak edilen sorulara yanıt buldu.

Lisans öğrencileri, Ön Lisans öğrencilerine yatak dört yıllık ve iki yıllık okullarda okuyan öğrenciler için uzaktan eğitime devam ederek ücretleri almaları istendi. Öğrenciler merak etmesin Nisan 2020'de tam tarihinde burs ödemeleri gerçekleşecek.