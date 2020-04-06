KYK Nisan kredi ve burslar yattı mı? KYK kredi ve burs nisan ödemesi yattı mı soruları öğrenciler tarafından internette sıkça aratılan sorular arasında. Bakan Kasapoğlu, son dakika açıklamasında konuya açıklık getirdi. Nisan ayı kredi ve bursların hesaplara yatırılmaya başlanacak mı? Üniversite öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle kredi ve burs hesaplarını kontrol ediyor. Peki KYK kredi ve bursları Nisan ayında yattı mı? Lisans öğrencileri, Ön Lisans öğrencilerine yatak dört yıllık ve iki yıllık okullarda okuyan öğrenciler için uzaktan eğitime devam ederek ücretleri almaları istendi.
BAKAN AÇIKLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve Kredi ödemeleri hem Nisan 2020, hem yıl sonuna kadar hiç bir değişiklik olmadan hesaplarda olacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Burslarıve Kredileri ödemeye devam edeceğiz. Öğrenciler isterlerse yurtlarda kalabilecekler. Herhangi bir ücret alınmayacak. İsterlerse gidebileceklerdir" diyerek merak edilen sorulara yanıt buldu.
Lisans öğrencileri, Ön Lisans öğrencilerine yatak dört yıllık ve iki yıllık okullarda okuyan öğrenciler için uzaktan eğitime devam ederek ücretleri almaları istendi. Öğrenciler merak etmesin Nisan 2020'de tam tarihinde burs ödemeleri gerçekleşecek.
KYK bursları hangi tarihlerde yatar?
Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslar, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenen tarihte yatırılmaktadır. Burs ücretleri genellikle 00.00 ile 03.00 saatleri arasında hesaba geçmektedir. TC Kimlik Numarasının sonu 0 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 6'sı itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 2 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 7'si itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 4 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 8'i itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 6 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 9'u itibariyle TC Kimlik Numarasının sonu 8 İle Biten kişiler için bursun yatma Tarihi Ayın 10'u itibariyle gerçekleştirilmektedir.
KYK burs ücretleri ne kadardır?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Ocak ayı itibariyle ön lisans ve lisans öğrencilerinin burs ve öğrenim kredisi ücretleri 500 TL'den 550 TL'ye çıkarılmıştır. Yüksek Lisans öğrencileri için ise bu rakam 1100 TL'den 1600 TL'ye çıkarılmıştır. KYK bursu veya kredisi hangi bankaya yatar? Burs ve krediler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun anlaşmalı olarak çalıştığı Ziraat Bankası aracılığı ile ödenmektedir. İsme göre tahsis edilen kartları ve gönderilmiş olan sözleşmeleri bankada imzalayarak bu işlemi tamamlayabilirler. T.C. Ziraat Bankası ATM'lerini kullanarak 7/24 paralarını temin edebilirler.
KYK bursu nedir? Bursu kimler alabilir?
Yükseköğretim görmekte olan, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciler 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs ya da Kredi Verilmesine ilişkin olarak düzenlenen Kanunun hükümlerine göre geri ödemesiz olarak verilen paradır. KYK bursundan kimler faydalanabilir? Ön lisans ve lisans öğrencileri, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucunda ham puan olarak herhangi bir puan türünden ilk 100 içine giren kişiler, Yüksek lisans öğrencileri, Amatör milli sporcu olan öğrencilere, KYK tarafından burs verilmektedir.
KYK bursundan kimler faydalanamaz?
KYK' dan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış öğrenciler, Yabancı uyruklu kişiler, Öğretim yılı olarak kayıp yaşayan kişiler, Askeri okul veya polis akademisi öğrencileri, Gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olan kişiler, Burs yönetmeliği hükümlerince burs almak için yeterli bulunmayan öğrenciler, bu burstan yararlanamamaktadır.
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