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AK Parti'den erken seçim açıklaması:
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AK Parti'den erken seçim açıklaması: "Böyle bir gündemimiz yok"

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 16:09 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 16:09

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. Olağan Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kandemir, "Bizim hiç böyle bir tartışmamız yok, böyle bir gündemimiz yok. Biz CHP Genel Başkanı'nın bu gereksiz tartışmaları bırakıp varsa Türkiye'ye, Türkiye'nin meselelerine dair söyleyecek sözü, onları kürsülerde söylemesini arzu ederiz ve bekleriz." dedi. Öte yandan Türkiye buluşmalarında finali yarın Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde saat 17.00'de yapacaklarını duyuran Kandemir, aynı zamanda 12 Ekim'de başlayacak kongrelerin de startını vermiş olacaklarını bildirdi.

AK Partiden erken seçim açıklaması: Böyle bir gündemimiz yok | Türkiye buluşmalarının finali yarın: Başkan Erdoğan da katılacak
AK Parti'den erken seçim açıklaması: "Böyle bir gündemimiz yok" | Türkiye buluşmalarının finali yarın: Başkan Erdoğan da katılacak

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