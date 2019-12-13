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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 20:04

ABD Senatosunun skandal "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı

Son dakika haberine göre Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

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