Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti. TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Skandal karar sonrası ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin skandal 'soykırım' kararına sert tepki Cumhurbaşkanlığından ABD'nin skandal sözde 'Ermeni soykırımı' kararına sert tepki
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