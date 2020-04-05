AK Parti'den 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu! İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak tek tek aradı! 05.04.2020 17:05

İçişleri Bakanlığı, dünyayı esir alan koronavirüs yaşlıları daha çok etkilediği için 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. AK Parti İstanbul Teşkilatı, Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara vefa telefonu ile ulaşarak hem gönülleri aldı hem de ihtiyaçlarını sordu. Vefa telefonuna İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da bizzat katıldı.

AK Parti İstanbul İl ve İlçe Teşkilatları, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları aramaya devam ediyor. İstanbul genelinde 39 ilçe teşkilatı, ilçelerinde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara tek tek ulaşıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da bizzat katıldığı çalışma ile hem Başkan Erdoğan'ın selamları iletiliyor hem de talep ettikleri ihtiyaçlar evlerine kadar ulaştırılıyor.



Vatandaşlara , her türlü ihtiyacı için arayabileceği ilgili tüm numaralar paylaşılıyor. Telefon ile bildirilen ihtiyaçlar saha ekibine iletiliyor.



İkamet adresine en yakın ekip, gerekli ihtiyaçları temin edip vatandaşlarımızın kapısına kadar ulaştırıyor.



AK Parti, vatandaşların hayır duasını alıp kendilerine de sağlık, sıhhat temennileri yaylaşıyor.