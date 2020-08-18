AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'a tepki göstermeyen CHP'ye: Bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım

18.08.2020 19:38

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Biden'ın sözleri hakkında "tam anlamıyla darbecilik" diyen Çelik muhalefete tepki gösterdi. Çelik, "Bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım. Kendi demokrasisine sahip çıkması gerekirken kendi Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Gerçekten utanç vericidir. Kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor, bu kadar yabancılaşmış benliğinden kopmuş bir zihniyet az görülür. Söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. "Ama" diye başlayan cümleler kurulmamalı." ifadeleriyle yüklendi.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik muhalefetin Biden sözlerine tepki göstererek, "Bunun kadar kurulmuş ahlaksız bir cümle duymadım. Kendi demokrasisine sahip çıkması gerekirken kendi Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Gerçekten utanç vericidir. Kendi Cumhurbaşkanını eleştiriyor, bu kadar yabancılaşmış benliğinden kopmuş bir zihniyet az görülür. Söyleyeceği tek söz vardı; Türkiye'nin yönetileceğini millet karar verir. "Ama" diye başlayan cümleler kurulmamalı. Dolayısıyla sormaları gereken soru şudur; Bütün bu açıklamalar dünyanın her yerinde ortaya koyulurken siz Erdoğan'ın seçimle ya da başka yollarla değiştireceğiz diye ortaya koyan yetkililerinize karşı ne yaptınız? Buna bir kınama yaptınız mı? Herkes önce kendi evini süpürecek. Sürekli olarak demokratik tavır koymak yerine "ama"lı cümleler kuranlar önce kendi evinin önünü temizleyecek." değerlendirmelerinde bulundu.