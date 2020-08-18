AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'a yüklendi: Sözleri tam anlamıyla darbecilik

18.08.2020 19:32

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Biden'ın sözleri hakkında "tam anlamıyla darbecilik" diyen Çelik, "Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında konuştu.

Çelik, "Sözlerinin aslında siyaset anlamında darbecilik olduğunu bildiği için "darbe ile değil seçimle yapıcam" diye bir kelime kullanıyor. Biden'ın sözleri tam anlamıyla darbecilik. Eski sömürge zihniyetini yansıyan bir yaklaşımla konuşmuş. Demokratlar uzun süredir ABD'de Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğini dile getirmişlerdi. Şimdi Başkan Trump'a karşı seçim politikası yürütüyorlardı. Rusya'nın seçimlerine müdahaleden konuşanlar çıkmış Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekten bahsediyor." dedi.

Müdahalelere boyun eğmeyeceklerini belirten Çelik, "Demokrasiyi korumak için nasıl bedeller ödeyeceğimizi 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik. Türkiye'de dış müdahale meselesi çok konuşulur. Zaman zaman komple teorisi olduğu söylenir. Ama gördüğünüz gibi dünyada bu müdahalelerin konuşmaların zaman zaman Türkiye için gündeme getirildiği görülüyor. 28 Şubat döneminde bununla ilgili planlamaları olduğu çeşitli belgelerle ortaya çıkmıştır. Unutulmasın ki Türkiye ne sömürge ülkesidir, ne de herhangi bir devlettir. Türkiye demokrasi için büyük bedeller ödemiştir." vurgusunu yaptı.