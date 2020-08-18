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Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü

Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
18.08.2020 21:14

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya'ya ait olduğu öne sürülen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.Yükselen dumanlar Türkiye sınırındaki mahallelerden de görüldü. Ağaçlık alan düşen İHA'nın enkazı başında toplanan vatandaşlar, naralar attı.


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