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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin’den A Haber ekranlarında Abdullah Gül’e tepki! Siyasetten uzak ve çürümüş olduklarını görüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin’den A Haber ekranlarında Abdullah Gül’e tepki! Siyasetten uzak ve çürümüş olduklarını görüyoruz
03.06.2021 00:20
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Ali Babacan'ın AK Parti'de siyaset yaparken muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarması için çalıştığını çalıştığını söyleyerek ihanet itirafı yapmasının ardından bir skandal daha ortaya çıktı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2003’teki 1 Mart Tezkeresi’ni önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis’ten geçmemesi için kulis yaptığı gündeme bomba gibi düştü. Siyasette "2. Babacan Vakası" olarak anılan bu olaya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta çarpıcı ifadeler kullandı. Gül'ü eleştiren Usta, "Türkiye'yi daha demokratik yapacağız" diye ortaya çıkan insanların aslında ne kadar siyasetin içinde, siyasetten uzak ve çürümüş olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.


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