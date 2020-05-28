Ailesi bir asırdır devlete yuvalanan Faik Öztrak, Cumhurbaşkanına ve İslamiyet'e hakaret eden CHP'lileri savundu

28.05.2020 18:24

Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden olan 2001 krizinin baş aktörlerinden Faik Öztrak, son dönemlerde CHP'nin yalan ve iftiralarla dolu siyasetinin en büyük kahramanlarından oldu. CHP'nin ekran önündeki yüzü Faik Öztrak'ın ailesi adeta yüz yıldır sırtını devlete yaslarken; Öztrak da arkasına aldığı bu karanlık güçle kimi zaman Cumhurbaşkanına, kimi zaman ise İslamiyet'e hakaret eden CHP'lileri savunuyor.

Son dönemde sürekli olarak "liyakat" lafını ağzına dolayan CHP'nin karanlık figürlerinden Faik Öztrak, aile üzerinden siyaset yaparak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef almıştı.

Türkiye'nin en kötü dönemlerinden olan 2001 krizinde ABD'nin truva atı olarak görev yapan Kemal Derviş'in şakşakçısı olan Öztrak, 5 dönemdir milletvekilliği yaparken; ailesinin de adeta bir asırdır sırtını devlete yasladığı ortaya çıkmıştı.

İŞTE ÖZTRAK AİLESİNİN DEVLETTEKİ SERÜVENİ

Babası Orhan Öztrak 1962'de İsmet İnönü, 1975'te ise Bülent Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'te ise yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

"BOL İÇKİ VE SİGARA İÇİLİR İNŞALLAH" DİYEREK BAR AÇTI

Orhan Öztrak'ın görevde olduğu dönemde CHP fabrika değil snack-bar açılışı yaparken, Öztrak ise açılışlarda boy göstererek "bol içki ve sigara içilir İnşallah" ifadelerini kullanıyordu.

DENİZ GEZMİŞ'İN İDAMINA "KABUL" OYU

Bugün Deniz Gezmiş ismini istismar ederek de siyaset yapan Faik Öztrak'ın babasının Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararında "kabul" oyu verdiği de ortaya çıktı.

AMCALARI DA ÖNEMLİ GÖREVLERDE!

CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları Adnan Öztrak ve İlhan Öztrak da devlette önemli görevler edinmiş. Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.

ARKASINDAKİ KARANLIK GÜÇLE CHP'LİLERİ SAVUNDU

Öztrak arkasına aldığı bu karanlık güçle birlikte CHP'nin yalan siyasetinin en önemli temsilcilerinden olurken; kimi zaman Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler yağdıran, kimi zaman ise İslamiyet ve Müslümanlara nefret kusan CHP'li isimlerin adeta avukatı oldu. Tarihin en kirli siyasetini yapan Öztrak, haklarında soruşturma açılan isimler için "Troller hedef gösteriyor, bizim gençlerimize arkadaşlarımıza soruşturma açılıyor" savunmasında bulundu.

ABD'NİN TRUVA ATI DERVİŞ'İN ŞAKŞAKÇISI

Uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa getirilen Kemal Derviş'in bütün faaliyetlerinde yancısı ve şakşakçısı olarak CHP'nin şu anki sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Öztrak, ABD'nin Truva atı olan Kemal Derviş ile birlikte Hazine'deki bütün milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara kıyım uygulayan ekipte yer aldı.

SÖZDE EKONOMİ ANALİZLERİYLE GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞIYOR

En büyük ekonomik buhranlardan biri olan 2001 krizinin önemli isimlerinden olan Öztrak, şimdilerde ise yaptığı sözde ekonomik analizler ile gündeme gelmeye çalışıyor. Sözde kriz şakşakçılığı yaparak algı operasyonu yapan Öztrak'ın CHP içerisindeki gücünü nereden aldığı ise tartışma konusu oldu.

9 YILDA HERKES DEĞİŞTİ BİR O KALDI

CHP'de 9 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminde koltuğunu koruyan tek MYK üyesi olması ile dikkat çeken Öztrak'ın adı, parti içerisindeki tartışmalarda günden güne daha çok konuşulur oldu. Liste savaşlarından etkilenmeyen ve yerini koruyan Öztrak'ın "gücünü nereden aldığı" sorgulanmaya başlandı. ABD merkezli güçlerin CHP içindeki kolu olduğu konuşulan Öztrak'ın 2001'de yaratılan büyük ekonomik krizde de küresel baronların yanında yer aldığı sıkça konuşulmuştu.

ÖZTRAK'IN KEMAL DERVİŞ İLE BAĞLANTISI NE?

2001'de dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş için, "En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi!" demesi hafızalardaki yerini korurken, Derviş kendi projesini devam ettirmek için o dönem yerine Faik Öztrak'ı önermişti. IMF projesi olan Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na atanan Öztrak 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildi. Arkasında büyük bir enkaz bırakarak 2002 yılında görevden ayrılan Derviş, yerine geçecek kişinin mutlaka Öztrak olması gerektiğini savunmuştu.

IMF'Yİ TÜRK SİYASETİNE HAKİM HALE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Kemal Derviş ile birlikte IMF'yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin aktörlerinden biri olan Öztrak, o dönem IMF'nin isteği ile sözde reformları topluma dayatmaya başladı. Türkiye'nin zor dönemlerden o geçtiği günlerde vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile halkı bezdiren isimlerin başında geldi.

Takvim.com.tr/Özel haber