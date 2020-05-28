Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalktı mı? Corona virüsü tedbirleri nedeniyle bilindiği üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ardından 16 ilde şehirlerarası sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Başkan Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı'' açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA HABERİ: Şehirlerarası seyahat yasağı kısıtlaması kalktı mı? Başkan Erdoğan müjdeli haberi açıkladı
28.05.2020 20:02
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