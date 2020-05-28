Zeynep Şenpınar’ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesı çıktı

Muğla’da kız arkadaşını öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Zeynep'in katili boksörün 14 suç kaydı çıktı. Olay 24 Mayıs'ta Muğla'da yaşandı. Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) ile kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Zeynep Şenpınar (24) arasında tartışma çıktı. Kemaloğlu, talihsiz kadının bıçaklayarak katletti. Kendisini de yaraladı. Hastanede tedavi altına alındı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şikayetçi olduğu belirtildi.
Öte yandan katil zanlısının kasten yaralama, cinsel saldırı ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.