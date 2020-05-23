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    • 23.05.2020 20:02
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    Liyakattan dem vuran ’li ’ın ailesi 1 asırdır devlete yuvalanmış!

    2001 krizinin baş aktörlerinden olan sözcüsü her fırsatta ’nin teröristlere vurduğu ağır darbelerde etkin rol oynayan İHA ve SİHA’ların üretici BAYKAR Teknik Müdürü ve Ekonomik saldırılara rağmen Türk ekonomisini güçlü tutan ve IMF’ye boyun eğmeyen Hazine ve Maliye Bakanı ’ı hedef alıyor. Bayraktar ve Albayrak’ın teröre karşı verilen mücadeleyi ve ekonomide elde edilen bağımsızlığı görmezden gelerek aile üzerinden siyaset yapan ve “damat” diye nitelemede bulunarak likayattan dem vuran Faik Öztrak’ın ailesinin ise devlette adeta yuvalandığı ortaya çıktı.

    Öztrak’ın ailesi 1 asırdır devlete yuvalanmış!

    'nin yalan ve iftiralarla dolu siyasetinin son dönemlerde kamera önündeki yüzü olan CHP Sözcüsü her fırsatta BAYKAR TekniK Müdürü ile Hazine ve Maliye Bakanı 'ı hedef alıyor.

    TERÖRE VURULAN DARBEDEN VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIKTAN RAHATSIZ
    BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın mimarı olduğu İHA ve SİHA'ların teröristlere ağır darbe vurması dünya basınında dahi yankılanırken CHP her fırsatta İHA ve SİHA'ların terörle mücadelede kullanılmasından rahatsız oldu. CHP Sözcüsü Öztrak, teröre vurulan darbeleri görmezden gelerek Selçuk Bayraktar'ı hedef alırken "damat" ifadelerini kullandı. Aile üzerinden siyaset yaparak "liyakat" yalanına sarılan Öztrak'ın bir diğer hedefide Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

    Albayrak'ın, finans tetikçilerinin kur saldırılarına rağmen ekonomiyi güçlü tutmasını ve attığı adımlarla Türk ekonomisini bağımsız hale getirerek IMF'ye boyun eğmemesini görmezden gelen Öztrak üstüne bir de IMF ile lobi faaliyetleri yürüterek 'nin IMF ile yakınlaşmasını istedi. Türkiye'nin ekonomisinin bağımsızlığından rahatsız olan Öztrak tıpkı Selçuk Bayraktar'ı hedef alırken kullandığı "damat" ifadesiyle Bakan Albayrak'ı da aile üzerinden hedef aldı.

    ÖZTRAK AİLESİ DEVLETE YUVALANMIŞ
    Liyakat yalanını diline dolayan ve aile üzerinden siyaset yaparak Bayraktar ve Albayrak'ı hedef alan
    Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.

    CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. dönemde milletvekili olmuş ve Türkiye'nin 2001 krizinde baş aktörlerden biri olmuştu. Öztrak; 2001-2003 yılları arasında dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı 'in, Hazine Müsteşarı olarak görev almıştı.

    ÖZTRAK'IN BABASI ORHAN ÖZTRAK
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın babası Orhan Öztrak 1962'de , 1975'de ise Ecevit tarafından Gümrük ve Tekel Bakanlığına, 1963'de yine İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.

    "BOL İÇKİ VE SİGARA İÇİLİR İNŞALLAH" DİYEREK BAR AÇTI

    Öztrak'ın babası Orhan Öztrak bakan iken CHP fabrika değil snack - bar açıyordu. Orhan Öztrak açılışta ise "bol içki ve sigara içilir İnşallah" ifadelerini kullandığı gazete küpürleri ile görülüyor.

    DEDESİ 8 DÖNEM VEKİLLİK VE BAKANLIK YAPMIŞ
    Faik Öztrak'ın dedesi Mustafa Faik Öztrak'ın 1920 ila 1946 yılları arasında tam 8 dönem CHP'den milletvekilliği yaptığı ve 1939-1942 yılları arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Bugün Tunceli dediğimiz Dersim'de "Olmayan" isyanı bastırma gerekçesiyle, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere ortak paydaları Alevilik olan vatandaşlar katledilmiştir. Belgenin altında Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Mustafa Faik Öztrak'ın imzası var.

    AMCALARI DA ÖNEMLİ GÖREVLERDE!
    CHP'li Faik Öztrak'ın amcaları ve da devlette önemli görevler edinmiş, Adnan Öztrak TRT'nin ilk genel müdürü olarak görev alırken, İlhan Öztrak 12 Temmuz 1980 - 12 Eylül 1980 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün genel sekreteri olmuş ve Devlet Bakanı olarak kabineye girmiş.

    ÖZTRAK 2001 KRİZİNİN BAŞ AKTÖRLERİNDEN OLDU
    Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri Kemal Derviş'ti. O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş, yanına çok güvendiği bir ismi de aldı.

    ABD'NİN TRUVA ATI DERVİŞ'İN ŞAKŞAKÇISI
    Uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa getirilen Kemal Derviş'in bütün faaliyetlerinde yancısı ve şakşakçısı olarak CHP'nin şu anki sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Öztrak, ABD'nin Truva atı olan Kemal Derviş ile birlikte Hazine'deki bütün milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara kıyım uygulayan ekipte yer aldı.

    TAKVİM.COM.TR

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