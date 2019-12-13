Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar FETÖ dili kullandı! | Video 13.12.2019 12:37

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kaçan FETÖ'cülerle aynı dili kullandı. Gazetecilerin sorusuna küstahça cevap veren Günaçar, "En azından diploması var" akıllara FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın paylaşımını getirdi.

AK Parti'den ihraç edilen ve kurduğu yeni partisinin bugün kamuoyuna tanıtan Ahmet Davutoğlu'nun en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken skandal açıklamalarda bulundu.

"Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna küstahça cevap veren Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİN İFADELERİNİ KULLANDI!

Başkan Erdoğan'ın diploması hakkında FETÖ'cülerin uydurduğu yalanı kullanan Günaçar'ın bu ifadeleri, 15 Temmuz'da yurt dışına kaçan FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Adem Yavuz Arslan'ın da birkaç gün önce kullanması dikkat çekti.

15 TEMMUZ'DA HALK VATANI KORURKEN ÖZAÇAR FİRAR ETMİŞTİ!

15 Temmuz hain darbe girişiminde halk vatanı korumak için tankların altına yatarken FETÖ'cüler gibi firar eden İsmail Günaçar, sosyal medya hesabından Ülkeyi terk ettiğini ve şuan bulunduğu yerde güvende olduğunu belirten bir masaj yayınlamıştı.

GÖRÜNÜŞE BAKILIRSA YENİ PARTİ FETÖ'CÜLERDEN OLUŞUYOR!

Günaçar'ın 15 Temmuz'da yurt dışına çıkıp ülkeye geri döndükten sonra Ahmet Davutoğlu'nun partisinde yer alması, aynı zamanda bir FETÖ'cü dili kullanması yeni kurulan Gelecek Partisi'nin diğer üyelerinin de FETÖ bağlantısı olup olmadığı konusunda soru işaretleri bıraktı.