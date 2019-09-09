Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.09.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 10:09

firarilerinden Kaftancıoğlu'na destek!

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan 'li 'na 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından bölücü terör örgütü üyeleri olan firari isimlerden destek geldi. FETÖ'cü firariler , ve tarafından kurulan Youtube kanalında, Kaftancıoğlu'nun mahkemedeki sözlerini 'harika' olarak tanımlamaları dikkat çekti.

'cü firariler kurduğu Youtube kanalında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımlar nedeniyle aldığı 9 yıl 8 aylık hapis cezasının ardından İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na büyük destek mesajları verdi

FETÖ'cü firarilerin kurduğu Youtube kanalında CHP İstanbul İl Başkanı 'na övgüler dizilmesi dikkat çekti.

Bir zamanlar 'de FETÖ'lü yıllarda örgütte önemli görevlerde bulunmuş 3 "gazeteci" , ve , Kaftancıoğlu'na destek açıklamaları yaptı. Mahkeme kararı için "İstanbul'u 'den alan başarılı insan Canan Kaftancıoğlu'ndan intikam kararı" diyen FETÖ firarileri sonsuz desteklerini dile getirdiler.

Adem Yavuz Arslan, "Türkiye bir faşist rejimle yönetiliyor" diyerek istinaf mahkemesinin de kararı bozmayacağını hatta artırabileceğini ileri sürdü.

"KAFTANCIOĞLU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR SÜPERDİ"
Kaftancıoğlu'nun mahkemede ve çıkışta yaptığı açıklamalar için "süperdi" diyen gazeteciler, CHP İstanbul başkanının Nazım Hikmet'in şiirini okuduğu için ceza aldığını öne sürdüler.

AK Parti'nin İstanbul'da kaybettiği 800 bin oyun hesabının Kaftancıoğlu'ndan sorulduğunu iddia eden Doğan Ertuğrul, "Bu şandır, şereftir" dedi. Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul örgütündeki başarılarını da öven Ertuğrul, "Umrarım Kaftancıoğlu'nun siyasi kariyeri İstanbul il başkanlığında bitmez" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriFETÖ firarilerinden Kaftancıoğlu'na destek!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri