Haberler Video Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu ele geçirildi | Video

Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu ele geçirildi | Video

13.12.2019 12:38

Son dakika... Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.

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