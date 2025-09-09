Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı!

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T, E.K. ve A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.