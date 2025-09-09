PODCAST CANLI YAYIN

Afyonkarahisar'da silahlı saldırı: 3'ü ağır 4 yaralı!

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesi ve baldızını silahla vurarak, bacanağını da kabzayla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Örnekevler Mahallesi'nde yaşanan olayda M.T, yolda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç'yi silahla vurdu. Şüpheli, bacanağı R.Ç'yi de silahın kabzasıyla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan K.T, E.K. ve A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Şüpheli M.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle