CHP Genel Başkanı Özgür Özel Financial Times’a konuştu: ''Sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a verdiği röportajda, hükümetin kendilerini engellemeye çalıştığını savunarak, sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını ve kitlesel destekle on milyonların sokaklara çıkabileceğini söyledi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Batı medyasını tek tek dolaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkesini şikayet ve tehditlerine devam ediyor. Özel, İngiliz dergisi Financial Times'a skandal bir röportaj daha verdi.

"Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor" diyerek hayatı durma noktasına getirecek sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını söyledi. On milyonlarla sokağa çıkabileceklerini belirtti.

