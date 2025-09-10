CHP Genel Başkanı Özgür Özel Financial Times’a konuştu: ''Sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz''

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Batı medyasını tek tek dolaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkesini şikayet ve tehditlerine devam ediyor. Özel, İngiliz dergisi Financial Times'a skandal bir röportaj daha verdi.

"Hükümet, gelecekte iktidara gelebilecek bir yapıyı engellemeye çalışıyor" diyerek hayatı durma noktasına getirecek sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını söyledi. On milyonlarla sokağa çıkabileceklerini belirtti.