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Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Gökhan Orhan'ın şehadet haberi ailesine ulaştı

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü! İdlib şehidi Gökhan Orhan'ın şehadet haberi ailesine ulaştı

03.02.2020 16:42

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan’ın Afyonkarahisarlı olduğu öğrenildi.


İdlib'te 6 askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı saldırının ardından kimlikler belli oldu. Şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Orhan'ın Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kusura köyü nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Şehidin Sandıklı ilçesindeki Ece mahallesinde ikamet eden ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve askeri erkan tarafından bildirildi. Acı haberi alan ve fenalık geçiren şehit annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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