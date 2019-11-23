AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Birileri CHP'deki istenmeyen kişileri bertaraf etmek için kurgulamış |Video 23.11.2019 12:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Külliye'deki CHP'li" iddialarına ilişkin "Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü." ifadelerini kullandı.