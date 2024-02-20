Adım adım 31 Mart seçimlerine! AK Parti listelerini teslim etti!

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerini teslim etti.

İL TEŞKİLATLARI LİSTELERİ TAMAMLADI

AK Parti il teşkilatlarına 'liste talimatı' gönderdi. Meclis üyesi sayısının 2 katı kadar aday adayı belirleyen ilçe yönetimleri listelerini il yürütme kurullarına iletti. İl başkanları, bulundukları illerin meclis üye sayısı kadar asil ve yedek liste hazırladı. İllerde oluşturulan taslak listelere AK Parti Genel Merkezi'nde, genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda nihai şekli verildi.

LİSTELERDE KADIN VE GENÇ ADAYLARIN YER ALMASINA DİKKAT EDİLDİ

Listeler şekillenirken AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile çok sayıda toplantı yaptı. Heyetler isimleri belli kriterler çerçevesinde listeledi. Listelerde kadın ve genç adayların yer almasına dikkat edildi. Adayların, şehrin demografik yapısına uygun olmasına da özen gösterildi.

LİSTELERİ TESLİM ETTİK

Siyasi partilerin bugün saat 17'ye kadar aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyor. AK Parti listeleri teslim edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun konuğu olan YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel şu ifadeleri kullandı:

31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili en önemli virajdayız. Artık listeleri teslim edilmesi için son anlar. Saat 17.00'de başvurular tamamlanacak. Biz AK Parti olarak ve Cumhur ittifakı olarak listelerimizi tamamladık ve teslimini yaptık. Seçimin kritik virajını aşmış bulunmaktayız. Bundan sonra bizler için propaganda dönemi başlıyor.

HER SANDIKTA GÖREVLİ OLACAK

Bugün itibarıyla sandık kurullarının oluşumu da kamu görevlilerinin mülki idari amirlerinden istenmesi siyasi partilerden talep edilmesi başlıyor. Onlarda seçim takvimi içerisinde işliyor. Yasa ve genelgelerde tanımlı şekliyle oluşturulacak. Sandık Kurulu ve Sandık en önemli unsur. Sandık seçimini namusudur. Biz AK Parti olarak bize verilen süre içerinde görevlilerimizin listesini teslim edeceğiz. Bütün sandıklar da görevlimiz ve müşahidimiz olacak.

SEÇİM BİTER DİĞER SEÇİM ÇALIŞMASI BAŞLAR

AK Parti seçime hazırlık bir seçim bittiği zaman hemen başlar. 14/28 Mayıs seçimlerinin olduğu gece 31 Mart Yerel Seçimi için çalışmalara başladık. Biz çalışmalarımızın karşılığını şu anda alıyoruz. Biz sahalarda miting yaparken birileri hala daha aday belirleme süreçlerini tamamlayamadılar. Bizim için 31 Mart seçimim bittiği gece 2028 Milletvekilliği seçimim için çalışmalar başlayacak.

EĞİTİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Sandık görevlileri ve müşahitlerin eğitim süreci olacak. En uzak köydeki görevlimizin de eğitim olacak. Eksiksiz şekilde çalışmaları sürdüreceğiz. Bizim Sonuç Alım Sistemi diye bir SAS sistemiz var. Her sandık başı görevlimiz hemen sandık sonucunu bize bildiriyor ve sisteme işleniyor. Çok hızlı bir şekilde seçim sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Yine aynı sistemi teşkilatlarımız aracılığıyla yapacağız.

KAVGALI YERE OY VERİLMEZ

Muhalefette kavga vatandaşın gözü önünde yaşanıyor. Bizlerin fazla bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Kavgalı eve kız verilmez kavgalı yere oy verilmez. Bizim Cumhur İttifakı olarak yaptıklarımız ortada. Muhalefetin durumu ortada Allah bu milletin yüzüne güldü ve millet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etti.

17:00'A KADAR SÜRE VAR

Seçim takvimine göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar iletecek.

Bağımsız adaylar da başvurularını en geç bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

35 PARTİNİN ADAYLARI YARIŞACAK

YSK'nin seçim takvimi kapsamında, 27 Ocak'ta çekilen kura ile seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:

"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"

OY VERME SAATLERİ

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.