Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe: 66 gözaltı kararı! Aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı da var!

15.09.2020 09:02

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde Türk Silahlı Kuvvetler Yapılanması’na yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda rütbeli askerin bulunduğu 66 şüpheli hakında gözaltı kararı verildi. Ayrıca halen Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.’nin de operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen planlı operasyonlarda yeni bie gelişme yaşandı.

66 GÖZALTI KARARI

Operasyon kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatlı muhtelif Kuvvetlere mensup, 1'i Yüzbaşı, 1'i Teğmen, 62 Astsubay, 2'si Uzman Çavuş rütbesinde 48'i Muvazzaf olmak üzere toplam 66 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, mensup olunan kuvvete göre şüphelilerden 18'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

24'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 19'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı, 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup...

İzmir ve 28 farklı ilde 15 Eylül salı günü saat: 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemleri başladı.

Yine edinilen bilgiye göre, şüpheliler arasında bulunan ve halen Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E. de operasyon kapsamında gözaltına alındı.